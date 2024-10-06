​Фонсека: «Игроков очень разозлила неудача в Леверкузене»

На уходящей неделе «Милан» потерпел неудачу в матче Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером», но наставник команды Паулу Фонсека уверен - это лишь мотивирует игроков во внутреннем чемпионате Серии А, где «Милану» предстоит сыграть в воскресенье с «Фиорентиной»:

- Мы не выиграли в Леверкузене, игроки были очень злы и расстроены. Я считаю это хорошей реакцией. Мы ведь хорошо поработали и хотим выиграть с «Фиорентиной», хотя она традиционно хорошо играет с «Миланом», - цитирует слова португальского специалиста pianetamilan.it.

В последний раз «Милан» становился чемпионом Италии в 2022 году.