​Мхитарян: «Разочарованы пропущенными голами»

В итальянском чемпионате состоялись матчи седьмого тура, миланский «Интер», выступающий в качестве действующего чемпиона страны, одолел «Торино», хотя и пропустил при этом два мяча.

После матча в стане чемпионов Италии не скрывали своего разочарования пропущенными мячами - об этом, в частности, говорил и Генрих Мхитарян, вышедший пообщаться с журналистами после игры:

- Мы должны улучшить нашу концентрацию. С самого начала чемпионата очевидно, что просто играть хорошо недостаточно, без мяча начинаются проблемы, пропускаем. Есть разочарование, но есть и понимание того, над чем надо работать, - цитирует слова Мхитаряна fcinter1908.it.