​Ваноли: «Должен похвалить своих ребят»

В итальянском чемпионате состоялись матчи седьмого тура, миланский «Интер», выступающий в качестве действующего чемпиона страны, одолел «Торино», хотя и пропустил при этом два мяча. Наставник туринского клуба Паоло Ваноли доволен выступлением своих подопечных, хотя после матча журналисты напомнили ему о том, что поражение стало уже третьим в сезоне:

- Вы правы, но это были разные поражения. Мы играли против таких команд, как «Лацио» или «Интер», и я думаю, что мы на правильном пути. Мы остались вдесятером после двадцати минут матча, но остались в игре и создавали проблемы чемпиону страны, - цитирует слова Ваноли fcinter1908.it.