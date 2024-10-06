​Зоммер: «В прошлом году мы играли компактнее»

В итальянском чемпионате состоялись матчи седьмого тура, миланский «Интер», выступающий в качестве действующего чемпиона страны, одолел «Торино», хотя и пропустил при этом два мяча. Голкипер «Интера» Янн Зоммер прокомментировал итоги матча, журналисты спросили его, почему команда стала пропускать много голов.

- Почему столько пропускаем? Давайте сперва о хорошем - мы всё равно выиграли. Но мы не должны пропускать, находясь в большинстве, а ещё был риск получить 3:3. В прошлом году мы играли компактнее, соперникам было сложнее забивать, - цитирует слова швейцарского кипера fcinter1908.it.