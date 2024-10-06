Маркус Тюрам: «В обороне много работы, это так»

В итальянском чемпионате состоялись матчи седьмого тура, миланский «Интер», выступающий в качестве действующего чемпиона страны, одолел «Торино», хотя и пропустил при этом два мяча. Три мяча в этой игре забил Маркус Тюрам ,который после игры не стал скрывать, что у чемпиона выявились определённые проблемы в обороне.

- Есть много работы в обороне. Забивать голы - это хорошо, но я хочу помогать команде во всём, в том числе и в обороне. Не пропускать - это общая задача, не только вратаря или защитников. Нас - одиннадцать человек на поле, - цитирует слова французского игрока fcinter1908.it.