Симоне Индзаги разочарован игрой «Интера» в защите

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Торино» (3:2).

«Нерадзурри» играли в большинстве с 20-й минуты, а уже к 35-й вели со счётом 2:0, но всё равно победили не без проблем. Гости боролись до последнего и смогли потрепать нервы действующим чемпионам.

«Мы выиграли все три матча, которые провели за последнюю неделю. Мы должны были отреагировать на поражение в дерби с «Миланом». Не могу жаловаться на самоотдачу, так как во всех трёх случаях мы победили заслуженно.

Очевидно, нам нужно совершенствоваться в некоторых аспектах. Нам слишком дорого обходятся ошибки. Сегодня нельзя было пропускать дважды. В футболе случается подобное, мы пытаемся над этим работать. Знаем, что сейчас мы недостаточно хороши [в обороне], это не может продолжаться», – цитирует Football Italia Индзаги.