«Интер» одолел «Торино» благодаря хет-трику Тюрама

«Интер» принимал «Торино» в последнем на сегодня матче в Серии А.

На 20-й минуте арбитр показал отложенную желтую карточку Гильермо Марипану за опасную игру в подкате против Маркуса Тюрама, а после подсказки ВАРа заменил ее на красную. Через пять минут пострадавший игрок ответил по-футбольному, голом - Алессандро Бастони с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Тюрам хорошо выпрыгнул и головой пробил точно под левую штангу, мяч задел каркас ворот и оказался в сетке - 1:0. Франческо Ачерби и Бастони неплохо разогнали атаку по левому флангу, Франческо выполнил подачу в центр штрафной площади, а Тюрам в свою очередь хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч в правый угол ворот - 2:0. Ответка гостей - Дуван Сапата перехватил мяч и вскоре получил его к левому углу штрафной площади, зацепился за мяч и отправил мяч в правый угол ворот под перекладину - 2:1. После подачи с левого фланга Лаутаро Мартинес пробил головой, голкипер среагировал, но Тюрам добил в ближний угол - 3:1. Мехди Тареми продрался в район правого угла вратарской и не смог пробить голкипера. В концовке Адам Масина получил по ногам в штрафной - пенальти. Никола Влашич пробил в правую часть ворот, и мяч от рук голкипера оказался в сетке - 3:2.

«Интер» идет вторым с отставанием от лидирующего «Наполи» в два очка, соперник делит пятое место.