Форвард «Интера» Тюрам оформил второй хет-трик в карьере

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам отметился тремя забитыми мячами во встрече с «Торино».

Французский футболист поразил ворота «быков» на 25-й, 35-й и 60-й минутах. По данным Opta, это второй хет-трик в профессиональной карьере Тюрама и первый в рамках пяти ведущих чемпионатов. До сегодняшнего дня форвард смог забить три гола за матч только в поединке Кубка Германии за «Боруссию» Мёнхенгладбах против «Оберахерн» (9:1) в июле 2022 года.

В активе Маркуса Тюрама семь забитых мячей в семи играх нынешнего розыгрыша Серии А. Цвета «нерадзурри» игрок представляет с лета прошлого года.