Тюрам повторил достижение Икарди

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам дважды поразил ворота «Торино» в первом тайме матча Серии А.

Француз вывел «нерадзурри» вперёд на 25-й минуте встречи, а десятью минутами позднее отметился дублем. Примечательно, что в обоих случаях форвард забивал головой. По данным Opta, Тюрам – лишь второй игрок «Интера» за всё время сбора данных (с сезона-2004/05), дважды забивший головой в одном матче Серии А. Прежде это удавалось только Мауро Икарди (в ноябре 2017 года против «Аталанты»).

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