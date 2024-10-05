Инсайдер Романо подтвердил намерение «Ювентуса» расстаться с Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба в скором времени останется без клуба.

Дисквалификацию француза сократили с четырёх до полутора лет – игрок сможет вернуться на поле уже в марте 2025 года. В «Ювентусе» на Погба не рассчитывают – теперь эту информацию подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Ожидается, что скоро контракт 31-летнего хавбека будет расторгнут, и он сможет искать себе нового работодателя уже в статусе свободного агента.

Поль Погба провёл всего 12 матчей за туринский коллектив с момента возвращения летом 2022 года. Последнее появления футболиста на поле в цветах «бьянконери» состоялось в сентябре прошлого года.