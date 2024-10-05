Симоне Индзаги рассказал, в чём должен прибавить «Интер»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги дал интервью перед началом матча Серии А против «Торино».

«Нерадзурри» принимают в родных стенах «быков» в рамках седьмого тура чемпионата Италии. Встреча стартует в 21:45 по московскому времени.

«Мы знаем, что нам противостоит очень сильный соперник, потерпевший своё первое поражение в прошлое воскресенье. Мы хорошо подготовились и постараемся показать качественную игру.

У команды был правильный настрой в матчах с «Удинезе» и «Црвеной Звездой», и сегодня я жду того же.

Нам нужно прибавить в обороне, защищаться должна вся команда. Во вторник мы сделали первый шаг, теперь нужно продолжить в том же духе», – сказал в беседе со Sky Sport Индзаги.