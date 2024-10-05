Фонсека: «Проблема не в характере»

Наставник итальянского «Милана» Паулу Фонсека считает, что проблемы команды кроются не в характере, так он ответил на вопрос о болезненном поражении от леверкузенского «Байера» во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

- Мы хорошо защищались в матче с Леверкузеном. Были некоторые индивидуальные ошибки. Нужно работать над качеством, а вот с характером у нас всё в порядке. Мы показывали это в прошедшем матче. «Байер» - сильная команда. Легко понять, как они играют, но трудно им противостоять, - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.

В очередном туре итальянского чемпионата Серии А «Милану» предстоит сыграть с «Фиорентиной».