Хет-трик Ретеги позволил «Аталанте» смять оборону «Дженоа»

Делившая 13-е место Серии А «Аталанта» в седьмом туре принимала «Дженоа», одного и аутсайдеров. Хозяева доминировали и планомерно наращивали отрыв в счете.

В первом тайме бергамаски забили один мяч, разыграв его до верного, точку в атаке поставили Матео Ретеги. Сразу после перерыва голкипер гостей блокировал удар Хонорато Эдерсона, а Ретеги добил мяч в сетку. Эта парочка сделала и третий гол, только Ретеги ассистировал Эдерсону - 3:0. На 74-й минуте Ретеги уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и голкипера по разным углам. Тут же Николо Дзаньоло зарядил в штангу. А Мартен де Рон спустя три минуты ударом с лета сделал счет 5:0. В ответ Джефф Эхатор отметился голом престижа - 5:1.

«Аталанта» стала лидером в плане результативности чемпионата Италии с 16 голами, а в таблице идет седьмой, набрав только 10 очков. Соперник (5) делит третье место с конца.