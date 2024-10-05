Эвра нашёл новый клуб для Погба

Известный французский экс-защитник Патрис Эвра рассказал, что думает о перспективах полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

31-летний игрок вернётся в футбол уже в начале следующего года – срок его дисквалификации за проваленный допинг-тест сократили с четырёх лет до 18 месяцев.

«Я видел Погба буквально три недели назад, он был очень уверен в себе. Первоначальное наказание было чрезмерно суровым, они хотели показать пример, но в итоге справедливость восторжествовала.

Поль вернётся на поле и будет тренироваться, но не думаю, что с «Ювентусом». Ему нужно перевернуть страницу. Я позвоню Мехди Бенатиа [спортивному директору «Марселя»], чтобы он связался с Погба. Дверь открыта», – приводят итальянские СМИ слова Эвра.