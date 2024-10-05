​Фонсека: «Меньян - один из лидеров раздевалки»

Португальский наставник итальянского «Милана» Паулу Фонсека подтвердил, что французский голкипер Майк Меньян является одним из лидеров нынешнего «Милана». Меняьн выступает за «Милан» с 2021 года, и в первый же свой сезон он сыграл очень важную роль в завоевании чемпионского титула.

- Меньян очень важен с первого же дня. Он хорошо работает, у него всегда уравновешенное состояние. Он - один из лидеров нашей раздевалки, - цитирует слова португальского специалиста pianetamilan.it.

В следующем своём матче в рамках чемпионата Италии Серии А «Милан» сыграет с «Фиорентиной».