«Интер» назвал состав на матч против «Торино»

В субботу вечером «Интер» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Торино». Рулевой миланской команды Симоне Индзаги решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Зоммер, Биссек, Ачерби, Бастони, Дармиан, Димарко, Фраттези, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Матч Серии А между «Интером» и «Торино» стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Интер» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.