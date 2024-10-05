Гранд Серии А связался с представителями звезды «Лилля» Дэвида

Миланский «Интер» претендует на нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида.

Летом следующего года канадец станет свободным агентом, и уже сейчас за него ведётся борьба среди топ-клубов. По сведениям журналиста Маттео Моретто, недавно «Интер» начал обсуждения с представителями 24-летнего футболиста, которого, по слухам, также хотят видеть в «Ювентусе» и «Барселоне».

В текущем сезоне Джонатан Дэвид поразил ворота соперников восемь раз, проведя 12 матчей за «догов» во всех турнирах, также в активе форварда две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 млн евро.