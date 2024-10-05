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​Фонсека: «Окафор вряд ли сможет заменить Морату»

05 Октября 2024 • 18:52 Комментировать

Португальского наставника «Милана» Паулу Фонсеку спросили про его схему с двумя центральными нападающими, используемую им в последнее время. Он пояснил, что считает подобный шаг временным, но, в то же время, пока что будет использовать именно такую схему. Также его спросили про швейцарского игрока Ноа Окафора, пришедшего в клуб в прошлом сезоне, и Альваро Морату, который присоединился к клубу минувшим летом.

- Я не могу сказать, если так будет всегда, но в следующем матче - точно. Мората - это лже-девятка, и я думаю, что Окафору будет сложно заменить его. Это не его характеристики, - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Альваро Мората Паулу Фонсека Ноа Окафор ещё теги
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