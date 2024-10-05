​Фонсека: «Я рад за Адли»

В очередном туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с «Фиорентиной», и для Ясина Адли из состава «фиалок» это будет встреча со своей старой командой, ведь вплоть до лета Адли выступал за «Милан». Своими мыслями по поводу игрока поделился Паулу Фонсека, наставник «Милана» - именно он дал понять французу, что тому следует искать новый клуб, и он нашёл его во Флоренции.

- Мне нравился Ясин, когда он был у нас. Но я предпочитаю не обсуждать игроков других команд. Наверное, ему будет непросто сыграть тут. Я рад, что у него всё хорошо, но надеюсь, что именно завтра что-то не заладится, - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.