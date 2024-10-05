​Фонсека: «Наполи» - фаворит Серии А»

Итальянский «Наполи» лидирует в общем зачёте Серии А, команда Антонио Конте с треском провалила первый тур, но затем взялась за дело. Серьёзность намерений Конте не вызывает ни у кого сомнений - в том числе и у наставника «Милана» Паулу Фонсеки. Он считает, что именно «Наполи» является главным фаворитом в борьбе за Скудетто - высшие награды итальянского чемпионата.

- Очевидно, что отсутствие еврокубков для «Наполи» станет большим преимуществом. У них сильный тренер и сильная команда, у них больше времени для отдыха. Я считаю их главными претендентами на титул, - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.