«Удинезе» уже на втором месте после победы над «Лечче»

Недавний лидер Серии А, «Удинезе», отдалился от вершины после двух поражений подряд. Сегодня у команды был шанс улучшить ситуацию по итогам домашнего матча с «Лечче».
Большого перевеса у хозяев не было, но только они создавали опасные моменты.
На 34-й минуте Кристиан Кабаселе отметился ударом головой и направил мяч в перекладину. Джордан Земура также бил головой и чудом не попал. А вот на 76-й минуте он отличился со стандарта, поразив ворота прямым ударом со штрафного - 1:0.
«Удинезе» вырвался на второе место, соперник же делит третью позицию с конца.
Протокол игры
|(1:0) Земура Джордан76'
Окойе Мадука•Кабаселе Кристиан•Бийол Яка•Туре Сулейман•Эхизибуэ Кингсли 28'67' (Камара Хассан (67') • 72'Саррага Ойер78' (Браво Икер (78') •Карлстрём Йеспер•Эккеленкамп Юрген•Земура Джордан90' (Абанква Джеймс (90') •Бреннер46' (Дэвис Кинан (46') •Лукка Лоренцо78' (Атта Артур (78')
Фальконе Владимиро•Гильберт Фредерик79' (Моренте Тете (79') •Гаспар Киалонга•Баскиротто Федерико• 40'Галло Антонино•Доргу Патрик•Рамадани Юльбер79' (Уден Реми (79') •Пьерре Бальтазар63' (Пьеротти Сантьяго (63') •Кулибали Лассана•Крстович Никола•Ребич Анте 36'63' (Рафья Хамза (63')
05 октября. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".
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