«Удинезе» уже на втором месте после победы над «Лечче»

Недавний лидер Серии А, «Удинезе», отдалился от вершины после двух поражений подряд. Сегодня у команды был шанс улучшить ситуацию по итогам домашнего матча с «Лечче».

Большого перевеса у хозяев не было, но только они создавали опасные моменты.

На 34-й минуте Кристиан Кабаселе отметился ударом головой и направил мяч в перекладину. Джордан Земура также бил головой и чудом не попал. А вот на 76-й минуте он отличился со стандарта, поразив ворота прямым ударом со штрафного - 1:0.

«Удинезе» вырвался на второе место, соперник же делит третью позицию с конца.