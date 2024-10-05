Мотта высказался о сокращении дисквалификации Погба

Дисквалификацию Поля Погба за употребление допинга сократили до полутора лет. Это означает, что уже весной французский полузащитник сможет возобновить футбольную карьеру. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта.

«Клуб решит, что делать. Насколько я знаю, Погба является отличным футболистом, даже если он пропустил длительное время. Сейчас я сосредоточен на ближайшем матче, всё остальное не имеет значения», - сказал Мотта журналистам.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Ювентус» расторгнет контракт с Погба, несмотря на смягчение его наказания.