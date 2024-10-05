«Рома» может вернуть де Росси спустя три недели после увольнения

В середине сентября «Рома» уволила Даниэле де Росси с должности главного тренера. Команду принял Иван Юрич, под руководством которого «волки» добились двух побед при одной ничьей и одном поражении. Как сообщает издание Corriere dello Sport, руководители «Ромы» уже думают о будущем Юрича. Воскресный матч чемпионата с «Монцей» будет ключевым – за ним может последовать отставка тренера.

Источник отмечает, что не исключён вариант с возвращением на тренерский мостик «Ромы» де Росси.

На текущий момент «Рома» располагается на девятой позиции в турнирной таблице итальянской Серии А.