Шомуродов может продлить контракт с «Ромой»

Форвард Элдор Шомуродов может пролонгировать трудовое соглашение с итальянской «Ромой», об этом сообщается в социальных сетях журналиста Маттео Моретто.

Стороны обсуждают пролонгацию сотрудничества до середины 2027 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026-го.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 29-летний футболист провел три поединка и отметился одним забитым мячом.

После шести проведенных матчей римская команда набрала девять баллов и располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В ближайшем матче римляне на выезде сыграют против «Монцы».