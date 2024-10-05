Бартон - о Погба: «Торжество мошенников»

Бывший английский футболист Джо Бартон поделился мнением об уменьшении дисквалификации французского хавбека Поля Погба.

«Торжество мошенников», - гласит сообщение Бартона в социальных сетях.

Напомним, что Погба попался на употреблении запрещенных препаратов. Из-за положительной допинг-пробы футболиста дисквалифицировали на четыре года. Однако Погба успешно обжаловал этот вердикт в Спортивном арбитражном суде. Его бан был сокращен с четырех лет до 1,5 года.

Погба является игроком туринского «Ювентуса» с лета 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2026 году.