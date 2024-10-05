Мбаппе отреагировал на радостную новость о Погба

Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, играющий на клубном уровне за мадридский «Реал», коротко прокомментировал сокращение дисквалификации соотечественника Поля Погба.

«Боже мой», - оставил комментарий нападающий в социальных сетях соотечественника.

Напомним, что Погба был пойман на употреблении запрещенных препаратов. Изначально футболиста дисквалифицировали на четыре года. После этого решения французский хавбек подал апелляцию. В пятницу, 4 октября, Спортивный арбитражный суд уменьшил бан 31-летнего исполнителя до 1,5 года.

В настоящий момент Поль является игроком туринского «Ювентуса». Его контракт рассчитан до конца июня 2026 года.