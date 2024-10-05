Мактоминай забил третий самый быстрый гол «Наполи» в новой истории

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминай отпраздновал свой первый гол в Серии А в пятничном матче против «Комо» (3:1).

Шотландец поразил ворота соперников уже на 26-й секунде встречи. По сведениям Opta, это третий самый быстрый гол «Наполи» в Серии А при нынешнем формате чемпионата с 20 командами (с сезона-2004/05).

Ещё быстрее за последние 20 лет забивали только Ирвинг Лосано в январе 2021 года в ворота «Вероны» (9-я секунда) и Эсекьель Лавесси в мае 2008 против «Дженоа» (25-я секунда).

Скотт Мактоминай перебрался в «Наполи» в конце августа из «Манчестер Юнайтед». На счету 27-летнего хавбека два гола и один ассист в пяти матчах за команду Антонио Конте во всех турнирах.