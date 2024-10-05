Названа предположительная дата возвращения Бремера после травмы

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер получил травму передней крестообразной связки колена.

Бразилец был заменён из-за повреждения в начале матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

«Согласно информации о средних сроках восстановления после такой травмы, Бремер сможет вернуться к тренировкам через шесть с половиной месяцев, на поле – через семь с половиной.

Нельзя гарантировать, что он точно вернётся на свой прежний уровень, однако, если верить статистике, более 90% игроков возвращаются к своей лучшей форме в подобных ситуациях», – приводит Calciomercato слова бывшего врача «Ювентуса».