Лукаку установил современный рекорд «Наполи»

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку вновь обретает себя после воссоединения с Антонио Конте.

В пятницу бельгиец помог команде обыграть «Комо» (3:1), отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Теперь в активе 31-летнего форварда семь результативных действий (три гола и четыре ассиста) в нынешнем розыгрыше Серии А. По данным Opta, это лучший показатель после первых пяти матчей среди всех игроков «Наполи» как минимум с сезона-2004/05, когда вернулся формат с 20 клубами в лиге.

Напомним, Ромелу Лукаку перебрался в «Наполи» минувшим летом из «Челси». В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за «Рому».