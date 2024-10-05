Стало известно, где может продолжить карьеру Погба

Сотрудничество Поля Погба с «Ювентусом» близится к завершению.

Дисквалификация 31-летнего футболиста была сокращена с четырёх лет до 18 месяцев, но в «Ювентусе» всё равно планируют расторгнуть трудовой договор с французом. Эту информацию подтверждает инсайдер Николо Скира, также утверждающий, что Погба не вернётся в состав «бьянконери». В настоящий момент агенты хавбека занимаются изучением вариантов продолжения карьеры для своего клиента. Интерес проявляют представители чемпионата Саудовской Аравии и МЛС – от них уже поступали запросы.

Срок дисквалификации Поля Погба подойдёт к концу в марте 2025 года.