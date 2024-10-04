«Ювентус» намерен расстаться с Погба, несмотря на сокращение дисквалификации

Полузащитник Поль Погба может больше не сыграть за «Ювентус».

Француз сможет продолжить карьеру: срок его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил сократили с четырёх лет до 18 месяцев. Таким образом, уже в марте 31-летний футболист сможет вернуться на поле, но, вероятно, не в «Ювентусе». Как сообщает журналист Мирко ди Натале, позиция туринского клуба осталась неизменной: руководство «старой синьоры» по-прежнему намерено расторгнуть контракт Погба, рассчитанный до середины 2026 года.

Свой последний на данный момент матч игрок провёл в начале сентября прошлого года, когда «Ювентус» встречался с «Эмполи».