Автогол в концовке позволил «Вероне» добыть волевую победу над «Венецией»

Слабо стартовавшие «Верона» с «Венецией» провели насыщенный ударами (в основном неточными) стартовый матч седьмого тура чемпионата Италии. Уже на второй минуте оборона хозяев провалилась при подаче углового, позволив Гаэтано Ористанио забить мяч в упор. Ответил Дарко Лазович ударом со второго этажа, но все же промах. Все же «Верона» быстро сравняла после меткого и сильного удара с лета от Каспера Тенгстедта - 1:1. Следующего гола пришлось ждать более 70 минут, и снова сработал корнер, но у других ворот - после навеса голкипер сыграл на выходе, а мяч от Ессе Йоронена влетел в ворота.

2:1, «Верона» прервала серию из трех поражений и с 9 очками делит девятое место. Соперник (4) - второй с конца.