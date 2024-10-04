Автогол в концовке позволил «Вероне» добыть волевую победу над «Венецией»

Слабо стартовавшие «Верона» с «Венецией» провели насыщенный ударами (в основном неточными) стартовый матч седьмого тура чемпионата Италии. Уже на второй минуте оборона хозяев провалилась при подаче углового, позволив Гаэтано Ористанио забить мяч в упор. Ответил Дарко Лазович ударом со второго этажа, но все же промах. Все же «Верона» быстро сравняла после меткого и сильного удара с лета от Каспера Тенгстедта - 1:1. Следующего гола пришлось ждать более 70 минут, и снова сработал корнер, но у других ворот - после навеса голкипер сыграл на выходе, а мяч от Ессе Йоронена влетел в ворота.
2:1, «Верона» прервала серию из трех поражений и с 9 очками делит девятое место. Соперник (4) - второй с конца.
Протокол игры
|2'Ористанио Гаэтано (0:1)
|(1:1) Тенгстедт Каспер9'
|(2:1) Йоронен Ессе81'
Монтипо Лоренцо•Тчатчуа Джексон•Маньяни Джанджакомо• 90'Даниэле Гиларди89' (Оку Иллан (89') •Брадарич Домагой• 21'Дуда Ондрей 79'79' (Сарр Амин (79') •Белахяне Реда•Лазович Дарко•Тенгстедт Каспер89' (Коппола Диего (89') •Ливраменто Дейлон79' (Силва Даниэл (79') •Москера Даниэль65' (Кастанос Григорис (65')
Йоронен Ессе•Идзес Джей•Свобода Михаэль•Сверко Марин85' (Раймондо Антонио (85') •Кандела Антонио•Думбия Исса61' (Эллертссон Микаэль-Эгиль (61') •Николусси Кавилья Ханс•Бузио Джанлука•Хапс Ридгесиано61' (Дзампано Франческо (61') •Ористанио Гаэтано73' (Йебоа Джон (73') •Похьянпало Йоэль73' (Гиткьяер Кристиан (73')
04 октября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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