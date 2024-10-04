Конте – о первом месте «Наполи»: «Три месяца назад я бы в это не поверил»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал положение своей команды после победы над «Комо» (3:1).

Неаполитанцы упрочили лидерство в турнирной таблице Серии А, выиграв встречу седьмого тура. Теперь в активе «партенопейцев» 16 набранных очков.

«Я не знаю, заслуженно ли это, но факт остаётся фактом – мы на первом месте. Если бы кто-то сказал мне об этом три месяца назад, я бы не поверил.

Нам приходится усердно работать в каждом матче, в том числе сегодня. Нам противостояла команда, которая находилась, пожалуй, в лучшей форме в лиге», – приводит TMW послематчевые комментарии Конте.