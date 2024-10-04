В «Барселоне» удивлены формой Щесны

В «Барселоне» впечатлены физической формой голкипера Войцеха Щесны.

Поляк официально стал игроком каталонского гранда на днях. 34-летний вратарь завершил карьеру чуть более месяца назад, но принял предложение «Барселоны», нуждавшейся в усилении вратарской позиции после тяжёлой травмы Марка-Андре тер Штегена. Как сообщает журналист Фернандо Поло, Щесны произвёл приятное впечатление на персонал «сине-гранатовых» своей физической формой. В клубе очень довольны текущим состоянием футболиста.

Контракт Войцеха Щесны с «Барселоной» рассчитан до конца сезона. До августа голкипер принадлежал «Ювентусу».