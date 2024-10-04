Погба прокомментировал сокращение срока дисквалификации

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба дал комментарий после известий о сокращении срока дисквалификации.

В начале прошлого сезона француз провалил допинг-тест, за что был отстранён от футбола на четыре года. Сегодня стало известно о том, что апелляция хавбека была одобрена – Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию до 18 месяцев. Таким образом, игрок сможет вернуться на поле уже в марте следующего года.

«Наконец-то этот кошмар закончился. Теперь я с нетерпением жду того дня, когда снова смогу жить своей мечтой. Я всегда заявлял, что никогда не нарушал правила сознательно.

Это был чрезвычайно трудный период в моей жизни, поскольку всё то, над чем я усердно работал, пришлось отложить в сторону.

Спасибо всем за поддержку. Не могу дождаться, когда снова выйду на поле», – цитирует Football Italia Погба.