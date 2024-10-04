Лукаку не хочет играть за сборную Бельгии до 2025 года

Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку отказался от игры за национальную сборную Бельгии до 2025 года. Об этом пишет Football Italia.

По информации источника, форвард решил сосредоточиться на выступлении за свой новый клуб, «Наполи». В него он перешёл прошедшим летом.

В текущем сезоне Лукаку сыграл за «Наполи» уже в шести матчах. В них ему удалось оформить восемь голевых действий – три раза забить и пять раз оформить ассист.

Ранее об отсутствии Лукаку в сборной Бельгии высказался её главный тренер Доменико Тедеско. Также в списке сборной отсутствует ещё одна звезда, это Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити».