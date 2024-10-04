Итальянский нападающий Чиро Иммобиле наконец-то промахнулся с пенальти в игре за турецкий «Бешикташ». Это случилось в матче в рамках группового раунда Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта» примерно в середине первого тайма.

Таким образом, прервалась серия из четырнадцати пенальти кряду, которые Иммобиле забивал - в бытность выступлений в «Лацио» он считался самым лучшим пенальтистом итальянского чемпионата. Уже тогда у него была серия из тринадцати забитых пенальти кряду - с октября 2017 года по декабрь 2019.

Сейчас она оказалась ещё дольше - четырнадцать забитых пенальти кряду. Но и она закончилась.