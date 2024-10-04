«Наполи» ведёт диалог с Хвичей по новому контракту

«Наполи» ведёт переговоры с вингером сборной Грузии Хвичей Кварацхелией по новому контракту. Об этом сказал директор неаполитанского клуба Джованни Манна.

«Никакой спешки, мы не находимся под давлением, поскольку его текущий контракт действует еще три года. Мы спокойны и ведем переговоры», - цитирует Манну в соцсети инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что Кварацхелия связан с «Наполи» контрактом до лета 2027 года. Сейчас грузин проводит свой третий по счёту сезон в неаполитанском клубе. В активе в восьми матчах во всех турнирах у него три гола и две голевые передачи, команда Антонио Конте лидирует в Серии А.