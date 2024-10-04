​Пепе Рейна хочет вернуться в «Наполи»

Бывший голкипер «Наполи» Пепе Рейна может вернуться в этот клуб, но уже в новом качестве - в роли тренера голкиперов. Сейчас Рейна выступает под началом своего соотечественника Сеска Фабрегаса в «Комо», проводящем свой первый сезон в высшей лиге итальянского футбола - Серии А.

- Пепе любит «Наполи», главное место в его сердце занимает именно этот клуб. Будущее? Только Бог знает, что будет в будущем. Но я точно могу сказать, что Пепе хочет вернуться в клуб. В качестве тренера? Не знаю. у клуба есть Антонио Конте, который делает его сильнее, - цитирует слова Мигеля Рейны, отца Пепе, derbyderbyderby.it.