24-летний испанский вингер «Барселоны» Ферран Торрес может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Как утверждает Calciomercato, «Ювентус» рассматривает вариант с покупкой Торреса предстоящей зимой, но этот трансфер направлен на расширение обоймы, а не под основу. При этом уточняется, что «Барселона» не хочет отпустить атакующих игроков в разгар сезона.

Торрес выступает за «Барселону» с 2022 года. В текущем сезоне 24-летний футболист появился на поле в девяти играх с учетом всех турниров, забил один мяч и стал автором двух ассистов.

Контракт Торреса с каталонским клубом рассчитан до середины 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 30 миллионов евро.