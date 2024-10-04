Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Нападающий «Барселоны» может перейти в «Ювентус» слухи

04 Октября 2024 • 21:43 Комментировать
Алавес
...
Барселона
1 5.70 X 4.40 2 1.57
06.10 17:15

24-летний испанский вингер «Барселоны» Ферран Торрес может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Как утверждает Calciomercato, «Ювентус» рассматривает вариант с покупкой Торреса предстоящей зимой, но этот трансфер направлен на расширение обоймы, а не под основу. При этом уточняется, что «Барселона» не хочет отпустить атакующих игроков в разгар сезона.

Торрес выступает за «Барселону» с 2022 года. В текущем сезоне 24-летний футболист появился на поле в девяти играх с учетом всех турниров, забил один мяч и стал автором двух ассистов.

Контракт Торреса с каталонским клубом рассчитан до середины 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 30 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Ферран Торрес трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Октября
10:34
«Барселона» определила Холанна своей главной трансферной целью на 2025 год 1
09:29
Если Араухо не продлит контракт с «Барселоной» в ближайшие месяцы, игрока могут продать летом
05:39
Щесны тренировался индивидуально, пока остальные игроки «Барселоны» отдыхали
00:22
Рюдигер: «То, что делает Ямаль, просто пугает»
03 Октября
22:54
Два топ-клуба следят за Гарначо из «Манчестер Юнайтед»
21:38
Четыре топ-клуба следят за де Йонгом 1
20:56
«Барселона» уже год ждёт ответа от де Йонга по новому контракту — игрок молчит
02 Октября
22:18
Щесны: «Нет гарантий, что я буду основным вратарём «Барселоны»
16:01
«Барселона» объявила о переходе Щесны 2
10:59
Иньиго Мартинес: «Флик попросил меня остаться в «Барселоне»
01 Октября
03:10
«Барселона» отложила решение по новому основному вратарю
30 Сентября
21:22
«Барселона» объявила о продлении контракта с Берналем — отступные 500 млн евро
20:24
Щесны прошёл медицинское обследование для «Барселоны»
01:25
Назван самый высокооплачиваемый игрок «Барселоны» – это не Френки де Йонг 2
29 Сентября
23:05
«Барселона» не продвинулась в переговорах с де Йонгом
16:50
Де Йонг: «Три травмы лодыжки стали для меня психологической проблемой»
16:22
Де Йонг рассказал, что для него значит быть капитаном
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АЛАВЕС БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Мхитарян губил моменты, Тареми – решал: «Интер» играючи расправился с «Црвеной Звездой» Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико» ​Левандовски - второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 50 и более голов после 30 лет Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов» Дерби «Динамо» и «Спартака» увидели вживую свыше 22 тысяч человек «Арсенал» помог Сафонову: Лондон вскрыл ошибки Доннаруммы и обыграл «ПСЖ»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Байер» по делу переиграл «Милан» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
«Ак Барс» прервал серию из семи побед подряд и уступил «Амуру» в КХЛ Канарейкин отреагировал на крупное поражение ЦСКА от «Металлурга» в КХЛ Тренер рассказал, что нужно Медведеву, чтобы бороться с лучшими теннисистами мира Московское «Динамо» уступило «Трактору» в матче КХЛ «Спартак» справился с «Барысом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Наполи Наполи
Комо Комо
3
1
1.43 4.50 6.60
Видео
Перерыв
Верона Верона
Венеция Венеция
1
1
1.97 3.45 3.65
Видео
05.10.24 в 16:00
Удинезе Удинезе
Лечче Лечче
1.90 3.40 4.10
Видео
05.10.24 в 19:00
Аталанта Аталанта
Дженоа Дженоа
1.53 4.10 5.60
Видео
05.10.24 в 21:45
Интер Милан Интер Милан
Торино Торино
1.31 5.20 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Октября
22:30 · Италия. Серия А
Лукаку не хочет играть за сборную Бельгии до 2025 года
22:19 · Италия. Серия А
​Иммобиле наконец-то промахнулся с пенальти
22:00 · Италия. Серия А
«Наполи» ведёт диалог с Хвичей по новому контракту
21:57 · Италия. Серия А
​Пепе Рейна хочет вернуться в «Наполи»
21:43 · Италия. Серия А
Нападающий «Барселоны» может перейти в «Ювентус» слухи
21:40 · Италия. Серия А
​Италия выдвинула свою кандидатуру на проведение женского чемпионата мира в 2029
21:30 · Италия. Серия А
«Наполи» разобрался с «Комо» и рванул в отрыв в Серии А
21:21 · Италия. Серия А
​Мората - мэру Корбетты: «Подарю вам футболку, но оставьте меня в покое»
21:16 · Италия. Серия А
​Брайда: «Я бы пригласил в «Милан» Конте»
20:52 · Италия. Серия А
​Гуллит объяснил проблемы «Милана» в Лиге чемпионов
20:40 · Италия. Серия А
Мактоминай забил дебютный гол в Серии А
17:49 · Англия. Премьер-лига
Индзаги ответил на предложение «Манчестер Юнайтед»
12:10 · Россия. Премьер-лига
В «Монце» ответили на вопрос о матче со сборной России
06:24 · Италия. Серия А
Серхио Рамос может перейти в топ-клуб Серии А слухи
06:06 · Италия. Серия А
Выбывший до конца сезона Бремер прокомментировал свою травму
05:04 · Италия. Серия А
«Ювентус» следит за перспективным экс-игроком «Манчестер Юнайтед»
04:12 · Италия. Серия А
Дешам объяснил, почему не вызвал Павара в сборную Франции
02:05 · Италия. Серия А
Бывший вратарь аргентинской сборной предсказал победителя Серии А
01:22 · Италия. Серия А
​Бирхофф: «Милану» нужно сфокусироваться на чемпионате»
01:09 · Италия. Серия А
Каморанези будет тренировать на Кипре
00:11 · Италия. Серия А
​Мората разозлился на мэра городка и решил переехать
03 Октября
22:54 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба следят за Гарначо из «Манчестер Юнайтед» слухи
21:24 · Италия. Серия А
​Бирхофф выяснил, чего не хватает «Милану»
16:34 · Италия. Серия А
Конте выиграл награду в Серии А
15:25 · Италия. Серия А
Опасения подтвердились: «Ювентус» назвал диагноз Бремера 2
Все новости