​Италия выдвинула свою кандидатуру на проведение женского чемпионата мира в 2029

Италия официально выдвинула свою кандидатуру на проведение женского чемпионата мира в 2029 году. Теперь список претендентов входят пять стран - Германия, Польша, Португалия, а также совместная заявка Швеции и Дании. Как легко заметить, речь идёт исключительно о европейских странах. Выбор будет сделан в конце 2025 года - чуть более чем через год.

Напомним, что Италия не принимала турнир подобного калибра с 1990 года, когда там прошёл чемпионат мира, выигранный сборной Германии. Она тогда обыграла в финале аргентинцев. Сама «скуадра адзурра» заняла в том домашнем для себя Мундиале третье место.