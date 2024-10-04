«Наполи» разобрался с «Комо» и рванул в отрыв в Серии А

Европейский футбольный уикенд начался матчем Серии А «Наполи» - «Комо».

Уже на первой минуте Ромелу Лукаку отдал передачу на Скотта Мактоминая в штрафную, и тот после обработки отправил сферу в сетку по назначению - 1:0. Конец тайма остался за гостями. Не побоялся Николас Пас нанести удар из-за пределов штрафной по рамке соперника, вратарь хозяев в прыжке до снаряда сумел дотянуться, и перевел сферу в штангу. Вскоре Габриэль Стрефецца на подступах к штрафной соперника получил мяч, после чего с 18 метров пробил низом в дальний угол, и мяч впритирку со стойкой влетел - 1:1.

После перерыва неаполитанцы заработали пенальти - прямо по центру пробил Лукаку, в то время, как вратарь рванул в левый угол - 2:1. В концовке из глубины поля последовала передача на Давида Нереса от Лукаку, в итоге игрок «Наполи» пробил с обработки в левый угол, и мяч полетел впритирку со стойкой - 3:1.

«Комо» остался на 10-м месте, а вот «Наполи» оторвался от второй строчки уже на четыре очка.