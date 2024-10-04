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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» разобрался с «Комо» и рванул в отрыв в Серии А

04 Октября 2024 • 21:30 Комментировать
Наполи
3:1
Комо

Европейский футбольный уикенд начался матчем Серии А «Наполи» - «Комо».

Уже на первой минуте Ромелу Лукаку отдал передачу на Скотта Мактоминая в штрафную, и тот после обработки отправил сферу в сетку по назначению - 1:0. Конец тайма остался за гостями. Не побоялся Николас Пас нанести удар из-за пределов штрафной по рамке соперника, вратарь хозяев в прыжке до снаряда сумел дотянуться, и перевел сферу в штангу. Вскоре Габриэль Стрефецца на подступах к штрафной соперника получил мяч, после чего с 18 метров пробил низом в дальний угол, и мяч впритирку со стойкой влетел - 1:1.

После перерыва неаполитанцы заработали пенальти - прямо по центру пробил Лукаку, в то время, как вратарь рванул в левый угол - 2:1. В концовке из глубины поля последовала передача на Давида Нереса от Лукаку, в итоге игрок «Наполи» пробил с обработки в левый угол, и мяч полетел впритирку со стойкой - 3:1.

«Комо» остался на 10-м месте, а вот «Наполи» оторвался от второй строчки уже на четыре очка.

Протокол игры  
Наполи3:1Комо
(1:0) Мактоминай Скотт1'  
  43'Стрефецца Габриэль (1:1)
(2:1) Лукаку Ромелу53'  
(3:1) Нерес Давид86'  
Каприле ЭлияДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирБуонджорно Алессандро  59'Оливера Матиас 88' (Симеоне Джованни ( 88') Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка Станислав 90' (Гилмор Билли ( 90') Мактоминай СкоттПолитано Маттео 80' (Маццокки Паскуале ( 80') Лукаку Ромелу 88' (Спинаццола Леонардо ( 88') Кварацхелия Хвича 79' (Нерес Давид ( 79')
Запасные: Распадори ДжакомоНгонж СирильФолоруншо МайклТури КлаудиоКонтини НикитаМарин РафаЖуан ЖезусДзербин Алессио
Аудеро ЭмильВан дер Бремпт ИгнасеДоссена АльбертоКемпф Марк-ОливерМорено Альберто 90' (Сала Марко ( 90') Роберто СерхиПерроне МаксимоСтрефецца Габриэль  59' 83' (Белотти Андреа ( 83') Пас НиколасФадера Алию 68' (Верди Симоне ( 68') Кутроне Патрик 90' (Габриеллони Алессандро ( 90')
Запасные: Браунёдер МаттиасДжек ФеллипеДжассим АлиБазелли ДаниэлеРейна ПепеМаццителли ЛукаГольданига ЭдоардоИовин АлессиоДа Кунья ЛукасЭнгельхардт Янник
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Евро-Футбол.Ру,
Комо Наполи

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