​Мората - мэру Корбетты: «Подарю вам футболку, но оставьте меня в покое»

Альваро Мората не передумает - он отказался от дома в итальянском городке Корбетта после того, как мэр раструбил об его скором появлении, и не собирается менять своё решение ещё раз. Испанский нападающий сожалеет, что ситуация обрела чуть конфликтный оборот и готов подарить городу свою футболку, но возвращаться не собирается.

- Думаю, мэру захотелось новых подписчиков в тик-токе. Я отправлю ему свою футболку, оставьте его в покое, но и меня тоже. Надеюсь, что мэр следующего городка будет настоящим «миланиста». Буду ли я искать новый дом? Да, скорее всего, да, - цитирует слова Мораты pianetamilan.it.