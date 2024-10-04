​Брайда: «Я бы пригласил в «Милан» Конте»

Бывший спортивный директор «Милана» Арьедо Брайда считает, что руководство клуба допустило ошибку, пригласив португальского специалиста Паулу Фонсеку при наличии такой свободной фигуры, как Антонио Конте. По мнению Брайды, приглашать следовало именно Конте, который в итоге возглавил «Наполи» - и сейчас именно этот клуб лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А:

- Конте? Если бы я был при делах в «Милане», как раньше, то я настоял бы на его приглашении, - цитирует слова Брайды pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Фиорентиной».