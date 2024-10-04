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Чемпионат Италии. Серия А

​Гуллит объяснил проблемы «Милана» в Лиге чемпионов

04 Октября 2024 • 20:52 Комментировать

Итальянский «Милан» проиграл два первых матча в новом сезоне Лиги чемпионов, сперва команда проиграла «Ливерпулю», а затем и немецкому «Байеру». Бывший футболист клуба Рууд Гуллит считает, что сложный календарь сыграл против «Милана» и привёл к таким неудачным результатам.

- Новая Лига чемпионов проводится в ином формате, она даёт возможности отыграться. Мне кажется, «Милану» выпал непростой календарь, пришлось сыграть с «Ливерпулем» и «Байером», а команда только притирается друг к другу, - цитирует слова Гуллита итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Гуллит выступал за «Милан» с 1987 по 1993 год.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рууд Гуллит
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