Мактоминай забил дебютный гол в Серии А

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминай впервые отличился в рамках итальянской Серии А.

В эти минуты «Наполи» принимает на своем поле «Комо» в рамках седьмого тура чемпионата Италии. На данный момент счет в матче равный – 1:1. Стоит сказать, что Мактоминай забил уже на первой минуте.

Напомним, 27-летний шотландский хавбек присоединился к «Наполи» в летнее трансферное окно, перебравшись из «Манчестер Юнайтед». В составе новой команды он принял участие в пяти встречах и стал автором двух забитых мячей.

Следить за ходом всех событий в матче «Наполи» - «Комо» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.