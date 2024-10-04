Погба вернётся в футбол в начале 2025 года

Французскому полузащитнику «Ювентуса» Полю Погба сократили дисквалификацию. Об этом рапортует Daily Mail.

По данным источника, CAS сократил дисквалификацию 31-летнему хавбеку за допинг с четырех до полутора лет. Утверждается, что Погба сможет тренироваться с «Ювентусом» уже в январе 2025 года, а в марте он будет допущен до участия в официальных матчах.

Напомним, Погба не появлялся на поле с сентября 2023 года, так как в его организме был обнаружен допинг. Действующий трудовой договор игрока с туринским «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2026 года.

После шести туров «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков.