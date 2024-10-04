Центральный защитник Серхио Рамос до сих пор не нашёл себе новый клуб после ухода из «Севильи».

38-летнего ветерана связывали с клубами из Саудовской Аравии, Египта и США, однако ни с кем так и не была достигнута договорённость. Как информирует Tuttosport, теперь у Рамоса может появиться новый вариант в Европе – испанец оказался на радаре «Ювентуса». Туринский гранд ищет замену Глейсону Бремеру, надолго выбывшему из-за травмы крестообразной связки. Представители «старой синьоры» считают, что экс-капитан мадридского «Реала» способен усилить команду Тьяго Мотты в сложившейся ситуации.

Серхио Рамос отыграл 37 матчей за «Севилью» в прошлом сезоне, записав на свой счёт семь забитых голов и один результативный пас.