Выбывший до конца сезона Бремер прокомментировал свою травму

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки колена.

27-летний футболист был заменён в самом начале матча Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига», прошедшего в среду. Позднее медицинское обследование выявило у бразильца травму передней крестообразной связки колена. Игрок вряд ли успеет восстановиться до конца текущего сезона.

«Трудно подобрать слова в такой момент. К сожалению, результаты медицинских тестов оказались наихудшими. Это вызов, к которому я подхожу с огромной мотивацией. Для меня это шанс вырасти и вернуться ещё более сильным, чем раньше.

Впереди длительное восстановление, в период которого я буду поддерживать команду со стороны», – написал в социальных сетях Бремер.