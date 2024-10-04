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«Ювентус» следит за перспективным экс-игроком «Манчестер Юнайтед»

04 Октября 2024 • 05:04 Комментировать
Ювентус
...
Кальяри
1 1.40 X 4.90 2 9.00
06.10 13:30

Левый защитник «Бенфики» Альваро Фернандес попал в сферу интересов «Ювентуса».

Лиссабонский клуб приобрёл испанца минувшим летом у «Манчестер Юнайтед», заплатив порядка 6 млн евро. 21-летний футболист пробился в стартовый состав «орлов» и уже привлёк к себе внимание скаутов статусных клубов. По сведениям журналиста Экрема Конура, представители селекционной службы «Ювентуса» наблюдали за Фернандесом в недавнем матче Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (4:0).

Отмечается, что скауты «бьянконери» были впечатлены выступлением Фернандеса – они отправили положительный отчёт об игроке руководству клуба.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость латераля «Бенфики» в 7 млн евро.

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Бенфика Ювентус Манчестер Юнайтед Альваро Фернандес ещё теги

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