«Ювентус» следит за перспективным экс-игроком «Манчестер Юнайтед»

Левый защитник «Бенфики» Альваро Фернандес попал в сферу интересов «Ювентуса».

Лиссабонский клуб приобрёл испанца минувшим летом у «Манчестер Юнайтед», заплатив порядка 6 млн евро. 21-летний футболист пробился в стартовый состав «орлов» и уже привлёк к себе внимание скаутов статусных клубов. По сведениям журналиста Экрема Конура, представители селекционной службы «Ювентуса» наблюдали за Фернандесом в недавнем матче Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (4:0).

Отмечается, что скауты «бьянконери» были впечатлены выступлением Фернандеса – они отправили положительный отчёт об игроке руководству клуба.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость латераля «Бенфики» в 7 млн евро.